- IPJ Ilfov a anunțat ca cetațeanul turc banuit ca a ucis luni un barbat in parcarea unui depozit de legume și fructe din orașul Voluntari s-a predat polițiștilor din Brașov. Citește și: Gabriela Firea pune tunurile pe Nicusor Dan: 'Blocheaza șansa bucureștenilor de a trai o viața in siguranța.…

- Crima anunțata la Procuratura dupa 24 de ore. Totul s-a petrecut in orasul Sacele, județul Brașov. Evenimentul șocant s-a petrecut in weekend, atunci cand o femeie a strazii a fost gasita moarta in scara unui bloc din cartierul sacelean Electroprecizia. Deși, inițial, s-a luat in calcul varianta unui…

- Politistii din judetul Mures au pus in executare un mandat de aducere emis pe numele unui barbat banuit ca ar fi clonat carduri si ar fi extras bani din conturile mai multor persoane, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cel in cauza fiind arestat provizoriu pentru 30 de zile, timp in care se…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, marti, un barbat de 24 de ani se afla pe strada Pajistei din municipiul Sacele, fiind inarmat cu un topor. "Vazand-o pe persoana vatamata minora G.A.M., in varsta de 10 ani, a aruncat cu toporul spre aceasta,…

- Tentativa de omor s-a petrecut strada Pajistei din municipiul Sacele, judetul Brasov. "Vazand-o pe persoana vatamata minora G.A.M., in varsta de 10 ani, a aruncat cu toporul spre aceasta, nereusind sa o nimereasca. In momentele urmatoare, persoana vatamata a fugit, fiind urmarita de inculpatul A.A.…

- Un tanar de 24 de ani din Sacele, județul Brașov, a fost arestat astazi, pentru tentativa de omor, dupa ce a lovit de mai multe ori o copila de 10 ani cu toporul. Conform unui comunicat remis de Parchetul de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, barbatul ar fi atacat-o marti pe fata,…

- Un barbat din județul Timiș este banuit ca și-a omorat mama și apoi a ingropat-o pentru a-și acoperi urmele. El a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș. Procurorii au inceput joi acțiunea in instanța, barbatul fiind judecat intr-un dosar de violența in familie,…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru omor calificat. Acesta este banuit ca și-ar fi batut concubina, o femeie de 51 de ani, pana a omorat-o. Surse din randul autoritaților susțin ca femeia era agresata frecvent de concubinul ei. De fiecare data, ea ar fi refuzat ajutorul medical,…