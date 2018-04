Stiri pe aceeasi tema

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu decesul unei paciente, dupa ce ar fi fost semnalata infectia cu o bacterie intraspitaliceasca in timpul internarii acesteia in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu.

- Avocatul Poporului a anuntat, joi, ca s-a sesizat din oficiu dupa ce in presa a fost prezentat cazul unui jurnalist infirm care isi ajuta fratele bolnav, ambii fiind persoane cu handicap grav carora le-a fost sistata indemnizatia.Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului transmis Agerpres,…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui sportiv din Brașov care a fost diagnosticat cu cancer și a primit tratament in Franța. Sportivul susține ca in ciuda documentelor depuse, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate a refuzat sa ii deconteze tratamentul. Avocatul Poporului s-a sesizat…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu…

Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți.

- Avocatul Poporului (AP) s-a autosesizat si efectueaza o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa decesul unei femei survenit la inceputul acestei luni in unitatea medicala. Potrivit unui comunicat al AP remis, joi, AGERPRES, ancheta vizeaza posibila incalcare a articolelor 22 si 34…

