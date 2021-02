Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 66.000 de lei, dupa ce sambata intr-un club din Capitala a avut loc o petrecere privata, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului...

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestora fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Echipele mixte au acționat in zonele aglomerate, centre și societați comerciale, piețe și in stațiile și…

- Mai multe petreceri de Revelion au fost „sparte” de Poliție in Timișoara și județele Giurgiu și Teleorman. Cei mai mulți petrecareți au fost gasiți intr-un local din orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 Polițiștii din Timișoara…

- O familie cu patru copii din localitatea buzoiana Vernesti a primit in dar, de Craciun, o casa noua, construita de politisti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Buzau, familia locuia intr-o anexa, iar noua locuinta a fost construita in decurs de numai trei zile, relateaza…

Polițiștii de la „Rutiera" impreuna cu polițiști din Sannicolau Mare și Jimbolia au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii

- Amenzi de zeci de mii de lei, duminica seara, la un local din Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii timișeni au sancționat mai multe persoane care participau la o petrecere privata in spațiu inchis. Oamenii legii au fost sesizați de un cetațean.

- Zeci de persoane au sarbatorit, duminica seara, intr-un restaurant din Sectorul 4 din București. Oamenii nu purtau maști de protecție și nici nu respectau distanțarea sociala. Polițiștii au imparțit mai multe amenzi.Cele mai multe cazuri cu noul coronavirus sunt inregistrate zilnic in București. Duminica…

Polițiștii municipiului Campia Turzii impreuna cu polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au desfașurat acțiuni pe raza de competența, in cadrul carora au fost