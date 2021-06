Stiri pe aceeasi tema

- PNL a castigat alegerile de duminica din localitatile dambovitene Braniste, unde a fost ales primarul, si Cojasca, unde au fost alegeri pentru consiliul local, conform datelor partiale de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente. La Braniste, candidatul PNL Mihai Visinescu a obtinut 1.286 de voturi,…

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Marius Ioan Cioara, a castigat alegerile pentru functia de primar al comunei Ciuruleasa, cu peste 73%. “Dorinta oamenilor din comuna Ciuruleasa a fost pentru continuitate, pentru o echipa care va munci continuu pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice,…

- Aproximativ 1.500 de politisti, jandarmi, pompieri si efective din cadrul altor structuri ale MAI sunt mobilizati, duminica, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a alegerilor locale partiale, care au loc in 36 de localitati din 23 de judete, informeaza Ministerul Afacerilor Interne…

- Partidele principale de stanga și de dreapta au caștigat duminica la alegerile regionale franceze, depașind atat formațiunea La Republique en Marche a președintelui Emmanuel Macron, cat și Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen. Potrivit Politico , la nivel național, partidele de stanga au obținut…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie incepe astazi, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Campania se va incheia sambata, 26 iunie, la ora 7.00. Pe 27 iunie, vor avea loc alegeri in 36 de localitati, intre care și comuna Șinca Noua din județul Brașov. Se vor alege 35…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, devenit in 2016 primul musulman care conduce o capitala occidentala, a fost reales pentru al doilea mandat, conform rezultatelor facute publice sambata, relateaza AFP. In varta de 50 de ani, Sadiq Khan, fiu al unor imigranti pakistanezi si crescut intr-o locuinta…

- Alegatorii din 30 de localitați se pregatesc de alegeri locale anticipate dupa ce au ramas fara edili pentru ca au fost aleși in parlament, au murit ori au fost condamnați. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in data de 20 iunie 2021, a alegerilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a informat, marti, ca a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in data de 20 iunie, a alegerilor locale partiale pentru primari in 30 de comune si orase, in care aceste functii sunt vacante. Lista poate fi actualizata pana la adoptarea hotararilor…