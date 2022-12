Accidentul montan a avut loc in zona gondolei care urca in Masivul Postavaru. Tanara a suferit un traumatism cranio-cerebral, intrand in stare de inconstienta. A fost alertat elicopterul SMURD, recent operationalizat la Brasov, insa aeronava nu a putut interveni din cauza conditiilor meteo. In cele din urma, adolescenta a fost preluata si coborata la baza partiei de catre salvamontistii din Poiana Brasov, iar elicopterul a preluat-o de pe stadionul din statiune. Politia Brasov anunta ca a deschis o ancheta in urma accidentului, pentru a stabili imprejurarile in care aceasta s-a ranit.