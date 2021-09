Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, in prima zi a saptamanii, luni, 27 septembrie, au fost confirmați cu Covid-19 zeci de profesori, elevi și preșcolari și 29 de clase au trecut in online. Este vorba de 4 preșcolari: Gradinița cu Program Normal (GPN) ...

- Aproape 100 de elevi si prescolari din judetul Botosani au fost confirmati pozitiv la testul COVID-19 de la inceputul anului scolar si pana in prezent, releva o situatie raportata de Directia de Sanatate Publica (DSP). Potrivit acesteia, s-au imbolnavit cu noul coronavirus 92 de elevi, dintre care 81…

- Peste 3.300 de elevi și preșcolari și aproape 1.200 de angajați din școli și gradinițe au fost confirmați cu Covid-19, dupa 10 zile de la inceputul anului școlar, anunța Ministerul Educației. Sunt 2.700 de clase sau grupe cu activitatea suspendata, astfel ca 69.000 de elevi au trecut la școala online,…

- Prefectul Tasnádi Szilárd a prezentat situația cazurilor de infectari cu COVID-19 în școlile și gradinițele din județul Cluj. „în Județul Cluj, sunt confirmați pozitiv Covid19: 56 de elevi din școli și licee, un cadru didactic din unitate…

- Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, in prima zi a saptamanii au fost confirmați cu Covid 15 elevi, un preșcolar și 9 angajați din invațamantul sucevean.De asemenea, 16 clase/grupe cu activitatea in prezența fizica au trecut la invațamantul online.Printre ...

- O noua clasa din județul Alba va trece in sistemul online de predare, din cauza unui elev testat pozitiv cu COVID-19. Este vorba de o clasa de a X-a de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, județul Alba. Directorul instituției de invatamant, Cerbu Valer, ne-a confirmat ca incepand…

- Ministerul Educatiei a transmis, vineri, situatia epidemiologica la finalul primei saptamani de scoala. Potrivit datelor centralizate din intreaga tara, peste o mie de elevi si 600 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus, iar 795 de clase sau grupe au activitatea fata in fata suspendata.…

- Aceasta este concluzia unui sondaj la care au raspuns peste 13 mii de persoane. Angajatii din invatamant fac parte din categoriile profesionale cu cei mai multi vaccinati, arata studiul realizat de Federatia Sindicatelor Spiru Haret in a doua parte a lunii trecute, in conditiile in care, datele prezentate…