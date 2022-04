Brânza pentru pască, preț dublu în piețe Deși prețurile sunt mai mari fața de anul trecut, gospodinele nu vor sa renunțe la tradiționala pasca. Pe tarabele din Bacau, produsele lactate s-au vandut in doar cateva ore.„Mi-am luat și miel, și cas. Anul trecut am luat cu 15 lei, acum e 25, aici nu m-am mai uitat, cred ca treceș de 30 de lei”, spune un cumparator.„Este scump, dar nu se mai gasește nici asta. Este destul de greu acum cu aprovizionarea. Imi pare rau ca nu am gasit, dar facem cu ce avem”, soune un alt roman.In piețele din Bacau, un kilogram de branza de vaci costa 30 de lei, iar un kilogram de caș este 40 de lei. Producatorii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Paștele e sarbatoare ”de familie”, cu cei dragi alaturi. Iar pe masa trebuie sa fie bunatați ca la mama acasa. Astfel, de cozonacii pufoși și cu multa umplutura, pasca delicioasa, cornulețele fragede și prajiturile de sa te lingi pe degete se ocupa cei de la Delice Pan. Ultimele doua zile de preluare…

- ■ au fost avizati indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul de autostrada Bacau - Roman - Pascani ■ pentru stabilirea solutiei tehnice finale au fost realizate 653 de foraje geotehnice si 255 de profile geofizice ■ tronsonul, cu o lungime de 77,39 km, va cuprinde 112 poduri, pasaje, viaducte, noua…

- Companiile europene de distributie au demarat ample negocieri de preturi cu marii producatori de alimente, inclusiv cu liderul mondial Nestle, in incercarea de a-si pastra cumparatorii si a-si proteja profiturile, transmite Reuters, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prețurile alimentelor s-ar putea tripla in cateva saptamani. Este un efect al scumpirilor in lanț, de la energie, la combustibil și ingrașaminte, atrag atenția producatorii agricoli. Tot ei vin și cu un scenariu sumbru - daca intr-o luna Guvernul nu ia masuri de sprijin, efectele vor fi devastatoare.

- O femeie venita la Iasi pentru a vinde produse lactate a creionat in cateva cuvinte, pline de repros, conditia taranului roman. Ea se plange ca, la 60 de ani, este nevoita sa creasca animale pentru a se intretine si ca statul nu o ajuta. "Nu stau cu mana intinsa la Guvern. Muncesc, nu fur. Nu am pensie…

- Majorarea preturilor la energie electrica si gaze naturale ii afecteaza si pe producatorii agricoli, care avertizeaza ca toate aceste cheltuieli suplimentare se vor reflecta in preturi mai mari la alimente. Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara: Preturile…

- Prețurile in Moldova cresc, dar și salariul nominal crește, care din pacate in cea mai mare parte este mancat de inflație. Daca in 2020 salariul mediu net pe economie a fost de 6617 lei/lunar, atunci in 2021 el s-a ridicat estimativ la 7.600 lei/lunar. Pentru 2022 anticipam un salariu mediu net pe economie…

- Producatorul de energie nucleara Nuclearelectrica, al carui acționar majoritar este statul roman prin intermediul Ministerului Energiei, și-a publicat joi seara rezultatele preliminare pe 2021 și bugetul pentru 2022, care arata ca societatea a obținut un profit record in anul in care au inceput scumpirile…