Brânza de oaie. Beneficiile consumului de brânză de oaie Branza de oaie și laptele de oaie sunt bogate in nutrienți și au numeroase beneficii pentru sanatate. Așadar, branza de oaie nu e doar foarte gustoasa, e și sanatoasa. Bineințeles, consumate in exces, chiar și alimentele sanatoase pot deveni daunatoare. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de a incerca orice tratament, sa consultați medicul și sa urmați indicațiile acestuia.Ce beneficii are laptele de oaie Laptele de oaie este o sursa importanta de substanțe bioactive benefice pentru organism. Compoziția valoroasa a laptelui… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

