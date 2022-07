Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Iti doresti un stil de viata sanatos? Iata de ce este atat de important sa consumi zilnic branza proaspata de vaci! se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In zilele noastre, sa ai un stil de viata sanatos este un ideal destul de greu de atins, mai ales atunci cand pare ca nu mai ai timp…

- Nutriționiștii au anunțat daca roșiile cu branza ingrașa sau nu? Roșiile cu branza sunt o gustare excelenta in zilele toride de vara, cum se intalnesc in aceste zile in Romania, insa cei mai mulți dintre romani mananca acest fel cu frica, pentru ca nu știu daca ii ingrașa sau nu. Nutriționiștii au spus…

- Musacaua de roșii cu branza și usturoi este un deliciu total. Aceasta preparat este extrem de aromat, gustul fiind de-a dreptul genial. Combinația dintre roșii, cașcaval, mozzarella și usturoi este nemaipomenit de buna și merita incercata. Vezi cum se prepara acest deliciu culinar.

- Vara este sezonul fructelor și al legumelor. Iubim salatele, pe care le asezonam cu aproape orice fel de mancare. Extrem de hranitoare și gustoase, acestea reprezinta un aliat de incredere in curele de slabire. Insa, surprinza! Anumite fructe ingrașa. Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic are cateva…

- In ediția din 16 mai 2022 a emisiunii Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul de azi al emisiunii, a preparat mai multe rețete culinare una dintre acestea fiind rețeta de branza de capra in sos de roșii aromat la cuptor.

- Daca va doriți sa va numarați printre cei care trec peste ani fara sa ia un kilogram la fiecare aniversare, specialiștii in nutriție au un plan de acțiune pentru voi. Și merge mult dincolo de vechea mantra „mananca mai puțin, fa mai multa mișcare”. V-ați dat seama, banuiesc, ca este vorba de alimentele…

- Visul oricarei domnișoare este sa poata manca absolut orice iși dorește, in orice cantitate dorește, și sa nu puna niciun kilogram in plus. Ei bine, deși acest lucru nu este posibil, specialiștii au gasit o metoda prin care te poți bucura de consumul alimentelor tale favorite, fara sa ai grija cantarului.…

- Incepand de marți, 26 aprilie 2022, Stațiunea de Cercetare Horticola din cadrul USAMV Cluj-Napoca iși reia activitatea și dispune urmatoarea oferta cu rasaduri pentru primavara aceasta: ???? Roșii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!