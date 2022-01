Branşarea la curent şi gaze, gratuită. Ce s-a modificat Branșarea la rețelele de energie și gaze naturale este gratuita pentru toți clienții casnici. Printr-o ordonanța aparuta in ultima zi a lui 2021, autoritațile au modificat legislația energiei electrice și a gazelor naturale, unele dintre schimbari vizand chiar racordarea clienților casnici la electricitate sau gaze. Noile reguli stabilesc acum ca, pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților la rețelele electrice, operatorul de distribuție are obligația ca, in conformitate cu reglementarile Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), sa elibereze solicitantului… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

