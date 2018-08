Stiri pe aceeasi tema

- DN 14, km 7: ACCIDENT in localitatea Șura Mare. Așa cum informeaza purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, șoferul unui turism, in varsta de 25 din Sibiu, in timp ce se deplasa catre Mediaș, nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga și nu a acordat prioritate. Read More...

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica dimineața, în jurul orei 07.30, un conducator auto care se afla la volan sub influența bputurilor alcoolice.Conform IPJ Cluj, cl în cauza, în vârsta de 23 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, a fost implicat într-un…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN7 – Valea Oltului, dupa ce un șofer a facut o depașire riscanta in curba. Traficul rutier intre județele Sibiu și Valcea este blocat la Caineni, transmite corespondentul MEDIAFAX Potrivit purtatorului de cuvant…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua masini, pe DN7 – Valea Oltului, dupa ce un sofer a facut o depasire riscanta in curba. Traficul rutier intre judetele Sibiu si Valcea este blocat la Caineni, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme. Cauza…

- Ilie Mitea, fostul prefect al județului Sibiu, din perioada in care Klaus Iohannis era primarul orașului cu același nume, a murit joi seara intr-un cumplit accident rutier. Susținut de PNL, Mitea a fost in...

- Doua persoane au fost ranite intr un accident rutier produs duminica pe DN14, la iesirea din Copsa Mica spre Medias, unde traficul rutier este blocat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ Sibiu, Elena Welter citat de Agerpres.ro Potrivit sursei citate, cei doi…

- Un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din Alba, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer de 61 de ani, din Mediaș, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe…