- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la MAI, ca s-a tergiversat despagubirea fermierilor afectați de pesta porcina din cauza intarzierii rectificarii bugetare."S-a intarziat rectificarea bugetara si ANSVSA nu a putut sa acorde la timp banii. De aceea exista o diferenta…

- Vineri, 24 august, a fost stins un alt focar de pesta porcina africana, diagnosticat de la inceputul lunii iulie a acestui an, intr-o gospodarie din localitatea Sarauad, judetul Satu Mare, arata un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA.

- Virusul pestei porcine a fost confirmat in 156 de localitati din zece judete, unde s-au inregistrat 725 de focare, a anuntat miercuri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Institutia precizeaza ca au fost sacrificate aproape 120.000 de animale din gospodariile…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea a platit, pana in prezent, 197.000 de lei unui numar de 78 de persoane fizice in gospodariile carora a fost identificat virusul pestei porcine africane (PPA), a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Mitica…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitati din opt judete, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evolutia bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, miercuri, confirmarea unui focar de pesta porcina africana la o crescatorie de porci din Insula Mare a Brailei.

- Prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmata intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, fiind instituite masuri de carantina, anunta ANSVSA, care precizeaza ca nu exista nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, informeaza…