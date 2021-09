Stiri pe aceeasi tema

- Brandurile globale, de la Mercedes si Amazon la IKEA si Walmart, elimina intermediarii financiari traditionali, oferind clientilor de la servicii bancare si de creditare pâna la asigurari, prin intermediul softurilor create de startupuri tehnologice, transmit Reuters și news.ro. Pentru institutiile…

- Cel mai mare retailer online din lume a marit salariul mediu de pornire de la nivelul lunii mai, de circa 17 dolari pe ora. Amazon ofera la angajare bonusuri de 3.000 de dolari, in multe centre ale sale, a declarat Bozeman, suma fiind de trei ori mai mare comparativ cu trei luni in urma. Salariile…

- Putini dintre noi am avut parinți care s-au preocupat sa ne explice ce inseamna banii cand eram copii. Daca in gradinita si clasele primare faceam poate primii pasi in aceasta direcție, invațand de la educatori si invațatori, in zilele noastre, cu atat de multa informație la dispoziție, parinții…

- Momente de groaza pentru locuitorii unui bloc din centrul Pitestiului cat și pentru trecatorii din zona. Un proxenet a fost injunghiat de catre unul dintre clienții escortei sale. Totul ar fi inceput dupa ce barbatul ar fi refuzat sa plateasca serviciile oferite de femeie, moment in care patronul acesteia…

- Una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, Vanguard, le va oferi angajaților sai din SUA cate 1.000 de dolari daca se vaccineaza impotriva Covid-19, informeaza BBC . Oferta companiei Vanguard este valabila pana in luna octombrie, dar vor fi recompensați și angajații care s-au vaccinat…

- Produsele financiare digitale Orange Money , disponibile pana acum doar clienților Orange Romania, devin accesibile utilizatorilor din orice rețea de telefonie mobila din Romania. In doar cateva minute, clienții pot deschide un cont nou, direct din aplicația mobila, și pot incepe sa faca transferuri…

- Piața romaneasca de energie electrica și gaze a intrat in era conurențialului. Odata cu liberalizarea pieței au aparut și multe nereguli. Doi mari furnizori de gaze, E.On și Engie, jucatori importanți, au avut de soluționat mai multe reclamații din partea clienților. ANRE spune ca termenul limita acordat…

- Reuters a intervievat aproape o duzina de furnizori si comercianti de produse, de la jucarii la echipamente pentru computere, din Statele Unite si Europa. Cu totii se asteapta la intarzieri de saptamani ale inventarului de sarbatori, din cauza blocajelor din transporturile maritime, inclusiv a unei…