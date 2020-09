Stiri pe aceeasi tema

- Ronaldo a declarat in 2008 ca bingo-ul l-a ajutat sa invete limba engleza, in vreme ce Will Smith a spus, intr-un interviu, ca scrima i-a apropiat pe el, Beckham si Cruise. Cech a cantat la tobe alaturi de trupa de folk-rock Wills & The Willing, anunța MEDIAFAX.Fotbalistii au si alte pasiuni…

- Seful Clinicii de Boli Infectioase 2 a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, dr. Virgil Musta, a declarat, marti, ca votul este sigur din punct de vedere medical, daca cetatenii vor respecta normele elementare de protectie pandemica, respectiv masca, distantarea fizica si igiena mainilor.De…

- Micro-intreprinderile si PFA-urile din Romania au acces la granturi de 2.000 de euro. IMM-urile afectate de pandemie pot obtine sume de pana la 150.000 de euro. Investitiile vor fi sustinute cu pana la 200.000 de euro, anunța MEDIAFAX.Firmele afectate sau nu de pandemie se pregatesc sa acceseze…

- Pandemia a adus și schimbari in bine, in ceea ce privește industria fashion. Marile case de moda iși bazeaza acum producția pe sustenabilitate, iar designerii romani le-au preluat rapid exemplul. Atfel, este urmarita reducerea poluarii.

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti decesul numarul 200.000 asociat noului coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, in timp ce COVID-19 continua sa ucida sute de americani in fiecare zi, relateaza AFP.''COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai…

- Jocul Minecraft poate fi jucat in realitatea virtuala dupa ce a primit un update. Jucatorii de pe PlayStation vor utiliza modurile Living Room și Immersive. Update-ul este gratuit daca jocul a fost cumparat anterior, anunța MEDIAFAX.Update-ul Minecraft poate fi descarcat de pe PlayStation…

- Inca patru cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in lotul de jucatori al FCSB, totalul ajungand la 14, informeaza gsp.ro.Alexandru Buziuc (26 de ani) a fost testat pozitiv cu coronavirus in aceasta dimineata, apoi pe lista s-au adaugat Florinel Coman (22 de ani), Olimpiu…

- Madridul a decis sa impuna carantina selectiv in 37 de zone, ca sa stopeze extinderea contaminarilor din regiune și nu se mai permite accesul liber in aceste cartiere si orase decat pentru a ajunge la locul de munca, anunța MEDIAFAX.Cartierele vizate de carantina de la Madrid sunt si zonele…