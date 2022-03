Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica plasarea in stare de alerta a "fortei de decurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, in a patra zi a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP. EFE noteaza ca seful statului rus a ordonat plasarea fortelor de descurajare…

- Adjunctul presedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat ca Moscova ar putea raspunde sanctiunilor americane si UE, dupa invazia Ucrainei, prin iesirea din acordurile de neproliferare nucleara cu SUA si inghetarea activelor occidentale din Rusia, relateaza AP.

- sursa foto: Kremlin.ru Sancțiunile pe care Occidentul le aplica treptat Rusiei dupa invazia Ucrainei ii lasa posibilitatea lui Vladimir Putin sa se adapteze la noul mediu și sa gaseasca soluții pentru ca puterea de la Kremlin sa nu fie afectata in mod catastrofal de deciziile SUA și UE considera Cosmin…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a inceput deja, așa ca Marea Britanie va impune sancțiuni Rusiei, a declarat marți un ministru de la varful guvernului britanic, in timp ce premierul Boris Johnson a prezidat o ședința de urgența a guvernului cu privire la criza din Ucraina, relateaza Reuters.„Ne-am trezim…

- Renumita revista financiara britanica The Economist are saptamana aceasta, pe coperta, o imagine care il infațișeaza pe Vladimir Putin care a vopsit in roșu tot spațiul din jurul lui, lasand neatins de culoare doar locul in care acesta sta: harta Rusiei. Imaginea este o metafora pentru situația generata…

- Statele Unite si aliatii lor au pregatit o lista de membri ai elitei ruse care vor fi sanctionati daca Rusia invadeaza Ucraina, a dezvaluit luni un inalt oficial american, potrivit Reuters. Sub rezerva anonimatului, respectiva sursa a agentiei Reuters a declarat ca “persoanele pe care le-am identificat…

- Administratia Biden a identificat mai multi oficiali guvernamentali si lideri de afaceri rusi de elita pe care SUA intentioneaza sa ii sanctioneze daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei pentru CNN . Oficialul a declarat ca au fost elaborate „pachete de sanctiuni…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat marți pe președintele rus Vladimir Putin ca Occidentul va impune pentru Rusia „sancțiuni economice și de alta natura puternice” daca va invada Ucraina. Președintele american Joe Biden a susținut marți un foarte așteptat apel video de doua ore cu președintele…