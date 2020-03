Brandul romanesc de haine Maressia, nascut sub pasiunea și talentul antreprenoarei Alina Marica, a decis sa se implice in lupta pentru prevenția coronavirusului in Romania și și-a indreptat atenția asupra maștilor, un accesoriu sanitar atat de necesar in aceasta perioada de epidemie și aproape imposibil de gasit in farmacii. Alina Marica, care pana acum a creat doar articole vestimentare in atelierul Maressia, a decis sa vina in sprijinul populației cu maști medicinale de protecție care, dincolo de a fi fashion, respecta normele sanitare: „Da, e adevarat! De astazi facem maști. Nu este exact ceea…