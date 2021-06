Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Buzau a castigat, miercuri seara, titlul de “Cel mai bun brand de oras din Europa”, devansand Parisul in finala, in cadrul Galei “Transform Awards” desfasurata la Londra, a anuntat primarul Constantin Toma. “Cel mai bun brand de oras din Europa a revenit azi noapte Buzaului, in cea mai importanta…

