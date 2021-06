Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Buzau a castigat, miercuri seara, titlul de "Cel mai bun brand de oras din Europa". A invins Parisul in finala, in cadrul Galei "Transform Awards" desfasurata la Londra, a anuntat primarul Constantin Toma."Cel mai bun brand de oras din Europa a revenit azi noapte Buzaului, in cea mai importanta…

- Municipiul Buzau a castigat, miercuri seara, titlul de “Cel mai bun brand de oras din Europa”, devansand Parisul in finala, in cadrul Galei “Transform Awards” desfasurata la Londra, a anuntat primarul Constantin Toma. “Cel mai bun brand de oras din Europa a revenit azi noapte Buzaului, in cea mai importanta…

- Brandul de oraș al Buzaului, dezvoltat de Primaria Buzau, impreuna cu domnul Adrian Mironescu, de la compania ieșeana de branding WIRON a caștigat prestigioasa categorie “Best place or nation brand”, la cea de-a 12-a ediție a “Transform Awards”, cel mai important eveniment global, desfașurat la New…

- Miercuri seara, municipiul Buzau a caștigat a fost numit „Cel mai bun brand de oraș din Europa”. In finala a devastat Parisul in cadrul Galei „Transform Awards” desfașurata la Londra, potrivit primarului Constantin Toma. Brandul municipiului Buzau a invins Paris Brandul de oraș al municipiului Buzau…

- Brandul de oras al municipiului Buzau a castigat competitia cu cel al orasului Paris si a obtinut aurul pentru cel mai bun brand de oras din Europa in finala Galei „Transform Awards” desfasurata, miercuri seara, la Londra. Municipiul Buzau a fost inscris in competitia europeana cu logo-ul “Buzau Oras…

- Brandul de oras al municipiului Buzau a castigat competitia cu cel al orasului Paris si a obtinut aurul pentru cel mai bun brand de oras din Europa in finala Galei „Transform Awards" desfasurata, miercuri seara, la Londra. Municipiul Buzau a fost inscris in competitia europeana cu logo-ul "Buzau Oras…

- Brandul de oras al municipiului Buzau a castigat competitia cu cel al orasului Paris si a obtinut aurul pentru cel mai bun brand de oras din Europa in finala Galei „Transform Awards" desfasurata, miercuri seara, la Londra. Municipiul Buzau a fost inscris in competitia europeana cu logo-ul "Buzau…

- Municipiul Buzau a caștigat titlul de „Cel mai bun brand de oraș din Europa” in cadrul galei „Transform Awards” ținuta azi-noapte, la Londra. Buzaul a detronat Parisul, aflat și el pe lista scurta a orașelor nominalizate la caștigarea ravnitului titlu. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața de primarul…