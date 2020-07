Brand-ul Iulius Town a fost premiat la nivel internaţional Iulius Town Timișoara a primit in acest an o importanta distincție la competiția globala ce acorda cele mai importante recunoașteri ale excelenței in reconstrucție și design de brand. Premiul a fost acordat pentru rebrandingul proiectului mixt Openville in Iulius Town. Proiectul timisorean inaugurat in august 2019, a primit un important premiu internațional din domeniul rebranding-ului. ... The post Brand-ul Iulius Town a fost premiat la nivel international appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

- Iulius Town Timișoara a primit in acest an distincția REBRAND 100® la competiția globala ce acorda cele mai importante recunoașteri ale excelenței in reconstrucție și design de brand. Premiul a fost acordat pentru rebrandingul proiectului mixt Openville in Iulius Town.

