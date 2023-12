„Brâncuși non-stop”, la aniversarea zilei în care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism din România Succesul peste așteptari pe care il are expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, deschisa la muzeul de arta din Timișoara, care a avut deja un numar impresionant de vizitatori – 80.000 in doar doua luni, care depașește deja cifra estimata pentru intrega durata a expoziției – a determinat organizatorii acesteia sa gaseasca o noua […] Articolul „Brancuși non-stop”, la aniversarea zilei in care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

