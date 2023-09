Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol despre marele sculptor Brancuși nu putea sa lipsesca din peisajul cultural al orașului, in 2023, cand Timișoara deține titlul de Capitala Europeana a Culturii și gazduiește cea mai mare expoziție a artistului. Reprezentația este adusa la Sala Capitol de Fundația Culturala ARTMEDIA.

- Spectacolul „Caravaggio”, pus in scena de teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara, va fi jucat in 27 septembrie, de la ora 20:00, in sala Majestic a teatrului Odeon, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București – Bukfeszt, organizat de Uniunea Teatrelor Maghiare din Romania – MASZIN…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru „Sunlight Theatre”, inceput in luna martie, continua in septembrie, cand fundația culturala Artmedia, organizatorul evenimentului, va aduce in fața iubitorilor de teatru spectacole de toate genurile și pentru toate gusturile, in parcul central Dumbravița,…

- Muzeul Satului Banațean gazduiește in 2 și 3 septembrie, incepand cu ora 10:00, cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Condeierilor Plugari din Banat, eveniment de șezatori populare ca in vechime, cu vorba in grai banațean, cu tradiție și continuitate. Timp de doua zile, vor fi prezenți condeieri plugari…

- Comunitatea NO.MAD, fondata in București, s-a extins in aceasta vara in mai multe orașe din țara, iar o prima serie de evenimente organizate in mai multe localitați, printre care și Timișoara, a reunit peste 200 de liber-profesioniști și antreprenori, din dorința de a crea o punte intre aceștia și comunitațile…

- La jumatatea proiectului „dupaSCULPTURA/SCULPTURA dupa” care prezinta in capitala culturala Timișoara forme ale sculpturii contemporane in viziunea fundației Triade și a arhitectului Attila Kim, vineri, 18 august, de la ora 18:30, va avea loc evenimentul intitulat intitulat „Brancuși se așeaza la masa”,…

- Corul comunitar al Filarmonicii „Banatul” Timișoara a susținut vineri, 4 august, primul sau concert. Impreuna cu corul și orchestra simfonica a filarmonicii, cei aproximativ 130 de muzicieni amatori au cantat in fața a peste 2.500 de spectatori stranși in Parcul Rozelor, in ultima zi a manifestarilor…

- Portrete ale unor personalitați feminine din țarile riverane Dunarii vor fi prezentate in cadrul unei expoziții care va fi vernisata la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, duminica, 23 iulie, la ora 17.00. Expoziția prezinta femeile ca figuri istorice și activitatea lor, precum și femeile din societatea…