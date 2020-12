Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi o situație de-a dreptul șocanta a avut in spitalul Victor Babeș din Capitala, acolo unde un brancardier a detubat și a deconectat de la aparate o femeie care nu incetase din viața, dar care a murit ulterior! Ce se intampla acum cu barbatul, dupa ce cazul a fost preluat de Parchetul de…

- Cazul pacientei cu Covid-19 care a murit la Spitalul „Victor Babeș” din Capitala dupa ce ar fi fost detubata din greșeala de un brancardier a fost preluat de Parchet, care face cercetari pentru ucidere din culpa, scrie hotnews . Poliția Capitalei a anunțat azi ca acest caz a fost preluat de Parchetul…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara se așteapta la creșterea contaminarilor cu noul coronavirus in luna ianuarie. Medicul recomanda sarbatori in familia restransa, masca la orice contact, iar viitorilor guvernanți accent pe educație și sanatate.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a facut cateva recomandari celor care au unele simptome de Covid-19 sau chiar au fost confirmati cu noul coronavirus, dar care se trateaza la domiciliu. Medicul epidemiolog Virgil Musta i-a sfatuit, intr-un mesaj postat,…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara folosesc un nou medicament antiviral, Favipiravir, care ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus, informeaza Agerpres.”Medicamentul se administreaza pacientilor cu o forma medie de infectie cu COVID-19, cu…

- Primarul comunei Voiteg din judetul Timis, Tudor Nicolae Marinescu, a decedat, luni, dupa ce in urma cu cateva zile a fost depistat cu COVID-19. El mai suferea si de o boala incurabila, potrivit news.ro.Citește și: Nicușor Dan iși primește binecuvantarea din SUA: intalnire cu ambasadorul american…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a anuntat, marti, inceperea anchetei in dosarul penal deschis de politistii oradeni care, sambata seara, in timpul actiunii pe tema respectarii masurilor de prevenire a Covid-19, au gasit 356 de persoane pe terasa si in sala de evenimente Opera Events, invitati…