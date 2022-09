Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba care a mințit ca nu știa ca soțul ei și-a violat propria fiica a fost condamnata. Ce pedeapsa a primit O femeie, o mama din Alba, a fost trimisa in judecata pentru marturie mincinoasa, dupa ce a a mințit in fața magitaților și a spus ca nu a știut ca soțul sau și-a violat propria fiica. …

- „Se uita la mine cu ochii lui nevinovați și frumoși. Imi cere sa-l scot la plimbare, dar nu am curaj. Am putea fi arestați”, spune Mahsa, care are un caine. Ea face referire la un nou val de arestari in randul proprietarilor de animale de companie și confiscari ale animalelor in capitala iraniana, Teheran,…

- Un ales local al Moscovei, Alexsei Gorinov, a fost condamnat vineri la 7 ani de inchisoare dupa ce a criticat razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Rusul de 60 de ani a fost gasit vinovat de "difuzare de informatii mincinoase despre armata rusa". "Redresarea acuzatului este imposibila fara o pedeapsa…

- Marius Moga este un nume mare in industria muzicala. Artistul a muncit din greu pentru ca numele lui sa ajunga atat de cunoscut. Mulți tineri iși doresc sa ajunga sa lucreze cu el. Pe langa cariera muzicala, artistul mai are și o alta pasiune. Este vorba despre fiica lui, Maria, in varsta de 6 ani,…