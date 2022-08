Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost taiat cu sabiile de alti doi tineri in mijlocul strazii. In cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, informeaza joi IPJ Braila.Miercuri noaptea, in cartierul Obor, din municipiul Braila, pe fondul unui conflict spontan,…

- Potrivit anchetatorilor, baiatul de 18 ani a avut un conflict spontan cu alti doi tineri care se plimbau cu trotinetele electrice, iar acestia din urma l-au atacat cu sabiile, ranindu-l la o mana si la un picior.

- Un tanar de 18 ani a fost taiat cu sabiile de alti doi tineri, pe o strada din municipiul Braila, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, informeaza joi IPJ Braila.

- Un tanar a fost taiat cu sabia, sub ochii ingroziti ai iubitei, in timp ce se plimbau pe o strada din Braila. Doi indivizi au inceput sa o jigneasca pe fata, iar tanarul a sarit in apararea ei, insa a fost atacat de cei doi agresori inarmati cu sabii. Totul s-a intamplat, seara trecuta, in timp ce tanarul…

- Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat la volan pe o strada din municipiul Targoviste, pe numele sau fiind intocmit un dosar penal, informeaza, joi, IPJ Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In cursul zilei de 22 iunie 2022, politistii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier in municipiul Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constnata. Potrivit ISu Dobrogea evenimentul a avut loc pe strada Interioara 3 in zona COMAT. Din primele informatii un autoturism a intrat intr un stalp de iluminat pe care l a si rupt. O persoana a fost ranita, victima fiind constienta.…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit in municipiul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, se pare ca un autoturism a luat foc pe strada Metalurgiei. La fața locului se deplaseaza in aceste momente o autospeciala de intervenție și stingere. Momentan nu se…