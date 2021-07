Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Braila Alexandru Popa si-a depus oficial candidatura pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Braila, fiind sustinut de 41 de organizatii din judet, din totalul celor 44 existente, potrivit informatiilor oferite, vineri, pentru AGERPRES. "Mi-am depus…

- Intr-un mesaj pe pagina sa de socializare, deputatul Laurențiu Leoreanu anunța ca iși depune candidatura la funcția de președinte al PNL Neamț, accentuand pe faptul ca reprezinta echipa lui Ludovic Orban. El candideaza și pentru șefia organizației din Roman. Alegerile interne ale unui partid, mai ales…

- Sambata, 19 iunie, filiala locala USR PLUS Baia Mare iși alege președintele. Pana in momentul de fața, se pare ca doar deputatul Brian Cristian a anunțat in spațiul public intenția de a candida la președinția filialei baimarene. „Candidez pentru poziția de președinte al filialei locale reunite USR PLUS…

- Sunt alegeri interne la USR Constanta si la organizatia din Navodari in acest weekend Viceprimarul municipiului Constanta, Florin Cocargeanu, candideaza pentru functia de presedinte al organizatiei municipale Constanta a USR Pentru functia de presedinte al filialei partidului de la Navodari, candideaza…

- Politic Eugen Pirvulescu candideaza pentru un nou mandat la conducerea PNL Teleorman; Costel Barbu candideaza pentru funcția de prim-vicepreședinte mai 27, 2021 20:05 Președintele in funcție al PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu va candida pentru un nou mandat la conducerea organizației, in…

- Politic Eugen Pirvulescu candideaza pentru un nou mandat la conducerea PNL Teleorman; Cristi Barbu candideaza pentru funcția de prim-vicepreședinte mai 27, 2021 20:05 Președintele in funcție al PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu va candida pentru un nou mandat la conducerea organizației, in…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Tulcea, Stefan Ilie, a declarat vineri, pentru Agerpres, ca reprezentantul liberalilor in Consiliul Judetean (CJ) Mihai Huleni va fi propus din nou pentru a ocupa functia de vicepresedinte al CJ.Huleni si-a dat demisia joi din functia de vicepresedinte in care…

- Secretarul de stat Gelu Puiu si-a dat demisia din functia pe care o avea in Ministerul Mediului, anunt facut de Florin Citu marti, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu acesta cand facea presiuni politice pentru schimbarea din functia a mai multor directori din sistemul silvic.