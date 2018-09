Stiri pe aceeasi tema

- Flotila Fluviala "Mihail Kogalniceanu" continua activitatile de instruire cu nave pe fluviul Dunarea pentru consolidarea deprinderilor militarilor de a deservi aparatura si sistemele de artilerie de la bord, precum si pentru dezvoltarea procedurilor de protectie a cailor de transport fluvial din zona…

- Zeci de politisti au iesit in teren sambata, 15 septembrie, pentru a participa la Ziua Curateniei Nationale. Echipa oamenilor legii a fost condusa de ispectorul sef Marian Iorga, seful IPJ Calarasi. Politistii au ecologizat zona de la Dunare, la Chiciu.

- Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul manevrelor Vostok 2018 in Siberia si Extremul Orient Rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate in legatura cu o consolidare a prezentei militare a Rusiei, informeaza AFP citat de Agerpres.ro. In cadrul exercitiilor…

- Manifestarile de la Constanta dedicate sarbatoririi Zilei Marinei Romane vor debuta de la ora 10.00 pe faleza din fata Comandamentului Flotei. Activitatile sunt organizate de Statul Major al Fortelor Navale.Dupa un scurt ceremonial militar de intampinare a persoanei oficiale, la ora 10.00, in acordurile…

- Centrul de greutate al manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Marinei Romane va fi miercuri, 15 august, la Constanta. Activitatile organizate de Statul Major al Fortelor Navale se vor derula, pe faleza din fata Comandamentului Flotei, pe parcursul intregii zile, incepand cu ora 09.55 pana tarziu…

- Fortele Navale Romane vor participa duminica, 29 iulie, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale, cadre militare in rezerva si in retragere, la ceremonii militare si religioase, organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Imnului National.Marinarii militari vor fi prezenti, incepand…

- Fregata „Regele Ferdinand” si Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor participa, in cadrul a doua grupari navale NATO, la operatiuni de supraveghere a traficului maritim pe Marea Neagra.

- Marinarii militari participa marti, la ceremoniile militare si religioase organizate de autoritatile locale, cu ocazia sarbatoririi Zilei Drapelului National, in garnizoanele de marina, a informat Statul Major al Fortelor Navale (SMFN) Romane. Potrivit unui comunicat de presa transmis…