Brăila: Puşti de 15 ani reţinut pentru viol şi tâlhărie Politistii au fost sesizati prin apel 112, sambata, 17 iulie a.c., in jurul orei 17:00, cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 76 de ani, din localitatea Galbenu ar fi fost violata de o persoana necunoscuta. Politistii s-au deplasat la fata locului si in urma investigatiilor efectuate au stabilit faptul ca in cursul zilei de 17 iulie a.c., in jurul orei 15:00, un tanar in varsta de 15 ani, din comuna Galbenu, ar fi patruns intr-o locuinta situata pe raza localitatii Galbenu, purtand o masca pe fata, de unde ar fi sustras prin amenintare suma de 1000 de lei de la femeia in varsta de 76… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

