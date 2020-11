Zeci de producatori si comercianti au participat duminica la un protest organizat in fata Pietei Mari din Braila, impotriva hotararii luate de Guvern privind inchiderea pietelor care functioneaza in statii inchise incepand de luni, 9 noiembrie.



Protestatarii reclama faptul ca masura ii va aduce in pragul falimentului, avand in vedere ca, pana acum au mers in pierdere, iar in aceasta perioada a anului, cand urmau sa aiba vanzari mai bune si sa isi recupereze din pagube, sunt inchisi fara nicio solutie alternativa.



"In momentul in care a fost starea de urgenta, pietele nu…