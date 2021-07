Brăila: Posibil caz de răpire a unei fetiţe; Poliţia, sesizată în urma unor imagini filmate într-un autobuz Politia cerceteaza un posibil caz de rapire dupa ce, duminica seara, pe retelele de socializare a aparut un filmulet facut intr-un autobuz din municipiul Braila, in care aparea o fetita care plange si se zbate in bratele unui barbat de etnie roma. "Va informam ca duminica, in jurul orei 22,00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, intr-un autobuz destinat transportului in comun, care circula pe raza municipiului, ar fi fost un barbat brunet care tinea in brate un minor care plangea si incerca sa se smulga din bratele barbatului. In prezent, politistii efectueaza verificari pentru stabilirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un posibil caz de rapire intr-un autobuz din municipiul Braila a fost semnalat pe rețelele de socializare. Un clip video surprinde o fetita care plange si se zbate cu disperare in bratele unui barbat. Poliția a fost sesizata și efectueaza verificari: „Va informam ca duminica, in jurul orei 22,00, Politia…

- Politia cerceteaza un posibil caz de rapire dupa ce, duminica seara, pe retelele de socializare a aparut un filmulet facut intr-un autobuz din municipiul Braila, in care aparea o fetita care plange si se zbate in bratele unui barbat.

- Poliția braileana a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de socializare a inceput sa circule un filmuleț. In imagini se observa o fetița ce plange in brațele unui barbat, care nu pare a-i fi ruda. Posibilul caz de rapire in Braila a fost semnalat duminica, intr-un autobuz. Clipul publicat pe rețelele…

- Alerta de posibila rapire in Braila! Ieri seara, imagini de-a dreptul șocante au fost surprinse intr-un autobuz din oraș: o fetița se zbatea și iși dorea sa coboare din brațele unui barbat, iar acesta o ținea destul de strans la piept, fara sa o lase sa plece. In tot acest timp, minora țipa și plangea,…

- Politia cerceteaza un posibil caz de rapire dupa ce, duminica seara, pe retelele de socializare a aparut un filmulet facut intr-un autobuz din municipiul Braila, in care aparea o fetita care plange si se zbate in bratele unui barbat de etnie roma. "Va informam ca duminica, in jurul orei 22,00,…

- In prezent, politistii efectueaza verificari pentru stabilirea situatiei de fapt, a transmis IPJ Braila.Politia cerceteaza un posibil caz de rapire dupa ce, duminica seara, pe retelele de socializare a aparut un filmulet facut intr un autobuz din municipiul Braila, in care aparea o fetita care plange…

- „Va informam ca duminica, in jurul orei 22, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, intr-un autobuz destinat transportului in comun, care circula pe raza municipiului, ar fi fost un barbat brunet care tinea in brate un minor care plangea si incerca sa se smulga din bratele barbatului. In prezent,…

- Este ancheta la Braila dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu o fetita filmata intr-un autobuz, in timp ce plange si se zbate cu disperare in bratele unui barbat. Cazul a intrat in atentia politistilor, dupa ce un calator a filmat intreaga scena si a sunat la 112.