- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea mureșeana Sarațeni, pe strada Principala. La fața locului intervin pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata impreuna cu voluntari de la SVSU Sarațeni. Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, incendiul de vegetație…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in cursul dupa-amiezei de astazi, 18 iulie 2022, in localitatea Mahaceni din comuna Unirea. „Detașamentul de pompieri Aiud in cooperare cu SVSU Unirea intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Mahaceni. Este vorba despre un incendiu de…

- Eveniment Circulație rutiera oprita intre Vitanești și Vaceni din cauza unui incendiu de vegetație uscata iulie 17, 2022 18:00 Inspectoratul pentru Situații de Urgența Teleorman informeaza ca intre localitațile Vitanești și Vaceni s-a produs un incendiu de vegetație uscata, care se manifesta in apropierea…

- Incendiul, care a izbucnit inițial la miriște și vegetație uscata s-a extins și la baloți de paie. Pentru stingere intervine Detașamentul de Pompieri cu doua autospeciale de stingere și doua SVSU.

- Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit vineri, in jurul orei 14:55, cu o autospeciala de stingere și cinci subofițeri, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata produs in municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu, vizavi de sediul Registrului Auto Roman (RAR). In incendiu au…

- Detașamentul de pompieri Arad a intervenit astazi, in jurul orei 14:55, cu o autospeciala de stingere incadrata cu cinci subofițeri, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata produs in municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu, vis-a-vis de RAR. „La ajungerea echipajului, incendiul…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, pe o suprafata de aproximativ 2 hectare, langa fondul forestier in localitatea Lunca Bradului, pe Valea paraului Ilva. La fața locului sunt pompierii din cadrul Garzii de Interventie Toplita, de la Punctul de Lucru Deda, Detasamentul…

- Ieri, 24 mai, au avut loc doua incendii de vegetație uscata produse in municipiul Targu Mureș și localitatea Vidrasau.Au intervenit pentru lichidarea acestuia, pompierii militari din cadrul Detașamentelor Targu Mureș. In urma incendiilor, a ars vegetația uscata pe o suprafața de aproximativ 400 mp.Cauza…