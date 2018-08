Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru AGERPRES, de directorul DSV Braila, Gicu Dragan. "Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane la TEBU Consult, a doua ferma ca marime din Europa, unde sunt 135.000 - 140.000 de capete, in trei ferme. Am trimis vineri dimineata probele…