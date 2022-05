Braila. O fetita in varsta de 4 ani a cazut in canalizare, in centrul orasului

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav s-a petrecut, vineri dupa-amiaza, intr-o zona centrala din municipiul Braila, mai exact la intersecția strazilor 1 decembrie 1918 și Plevna, in Centrul Istoric. O fetița de doar 4 ani a cazut intr-o canalizare. Copila se afla impreuna cu mama sa, o tanara de 23 de ani, atunci cand,…

- Eveniment O fetița a cazut de la etajul trei al unui bloc din Alexandria / A fost transportata la spital conștienta și cu fracturi mai 3, 2022 13:42 Marți, 3 mai a.c., ora 12.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca un copil,…

- Fetita de 5 ani cu hepatita severa va fi operata, sambata, la Institutul Fundeni pentru transplant. Parinții copilei au vorbit intr-un interviu acordat Digi24 despre debutul bolii și despre momentele prin care au trecut. „Speram sa trecem cu bine peste, ne rugam in fiecare zi pentru fetița noastra”,…

- S-a aflat ce s-a intamplat cu fetița din Ucraina careia mamica ei i-a scris datele de contact pe spate. Unde a ajuns micuța, intr-un final, dupa ce a fugit alaturi de mama printre bombardamentele armatei ruse. Vira Makoviy a ajuns in siguranța in Franța. Copila a trecut cu bine prin Republica Moldova,…

- Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din satul Poiana, comuna Cristinesti, in care doua femei, mama si fiica acesteia, au fost gasite cu gaturile taiate in propria gospodarie. Principala persoana banuita de comiterea celor doua fapte ar fi fost o copila in varsta de doar 13 ani. Insa, potrivit…

- O fetita in varsta de 7 ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc din Roman, ea fiind transportata, cu diverse politraumatisme, la Centrul de Primiri Urgente din oras. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Mosu, a precizat ca din primele cercetari rezulta ca mama fetitei ar fi…

- Potrivit Daily Mail, niște soldați ruși, aflați in stare de ebrietate, au impușcat pe 28 februarie o fetița ucraineana in varsta de 10 ani! Aceasta se numea Anastasia Stoluk și i se spunea Nastia. A fost impușcata – și a murit pe loc – in momentul in care, morți de beți, soldații ruși au inceput sa…

- Micuta a traversat la un moment dat soseaua, iar bunica ei a impins-o in dorinta sa treaca mai repede in cealalta parte, dar fara sa se asigure ca din sens opus vine o masina, care a lovit-o in plin. Copila a fost transferata in stare foarte grava la un spital din Iasi.