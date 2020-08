Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a transmis printr-un mesaj pe o retea de socializare, ca stadioanele vor ramane inchise pentru public, subliniind faptul ca ramane ferm in aceasta privinta avand in vedere numarul in crestere al cazurilor de COVID-19. „In ziua cu un record de cazuri de…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a declarat miercuri ca ia in considerare reluarea unor competiții sportive in spații inchise, conform Digi24. Decizia a fost luata in calcul dupa o intalnire a ministrului Sportului cu reprezentanții federațiilor sportive FR Tenis de Masa, FR Scrima,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca sportivii sunt un exemplu public de disciplina si de respectare a regulilor, el precizand, la o vizita la complexul sportiv Snagov, ca le multumeste si ii felicita, potrivit news.ro.Stroe a mentionat ca acum sportivii au…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a efectuat, joi, o vizita in cantonamentul loturilor nationale de canotaj de la Complexul Sportiv National Snagov Baza Noua, el declarand ca sportivii reprezinta un exemplu public pentru modul in care au respectat conditiile stricte de reluare a antrenamentelor…

- Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, a venit cu noi precizari despre reluarea sporturilor de echipa. Acesta a dat exemplu FRF și LPF, care au solicitat reluarea Ligii 1 la data de 13 iunie. „De ieri, 1 iunie, in Romania se poate face mult mai mult sport. Am reusit aceasta deschidere poate…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca Liga I s-ar putea relua la 13-14 iunie, cu meciuri fara spectatori, si ca un anunt in acest sens va fi facut pana la finalul acestei luni."Romania are doua, trei saptamani in urma Germaniei, apropo de valul epidemiologic.…