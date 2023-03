Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii argeșeni vor fi prezenti pentru a asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii meciului internațional de baschet masculin Romania – Cipru, care va avea loc duminica, 26 ianuarie 2023, incepand cu ora 16.30, la Sala Sporturilor Pitești Arena. In conformitate cu Legea nr. 4 din…

- Peste 23.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor asigura ordinea publica in minivacanta prilejuita de Ziua Unirii Principatelor Romane, atentie speciala urmand sp fie acordata statiunilor turistice si zonelor unde vor avea loc evenimente publice, a anuntat purtatorul de cuvant al MAI,…

- Nr. 184.026 din 17.01.2023 ACTIUNI DE AMPLOARE DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea…

- Maine 6 ianuarie a.c., jandarmii vranceni vor asigura cu ocazia Sarbatorii Botezului Domnului (Boboteaza) masurile de ordine publica in zona lacașurilor de cult din zona de competența a județului, unde cetațenii se vor aduna in numar mare. Conform tradiției, dupa oficierea Sfintei Liturghii va avea…

- Jandarmii brileni vor asigura msurile de ordine public la manifestrile religioase dedicate Srbtorii &bdquoBotezului Domnului&rdquo care se vor desfura vineri 6 ianuarie 2023 atât în municipiul Brila cât i în alte cinci localiti din jude.În municipiu mai multe echipaje de jan...

- Potrivit Inspectoratului General al Poliției, consumul de alcool in locurile publice este interzis prin lege, iar persoanele aflate in stare de ebrietate vor fi monitorizate. Posesorii de arme sint indemnați sa nu le poarte in locuri publice sau fiind in stare de ebrietate. Totodata, oamenii trebuie…

- In jur de 5000 de politisti vor lucra de sarbatori pentru siguranta tuturor. Oamenii legii vor fi prezenti pe cele mai importante drumuri nationale și in cele mai aglomerate zone. Potrivit poliției, anul trecut de sarbatori s-au produs 128 accidente rutiere. In consecința, noua persoane au murit, iar…

- Сirca 2000 de polițiștii vor fi la datorie in perioada sarbatorilor de iarna. Oamenii legii vor asigura ordinea publica atat in mediul rural, cat și in cel urban, astfel incat sarbatorile sa fie petrecute in liniste și siguranța.