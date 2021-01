Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile tulcene intervin, joi dimineata, pentru deblocarea a trei autoturisme care au derapat si nu au mai putut sa isi continue drumul, din cauza stratului de zapada si a viscolului, iar echipele specializate incearca ca remedieze avariile aparute la retelele de energie electrica din sapte localitati.…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, joi dimineata, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, sunt inchise toate drumurile nationale si judetene din judetele Tulcea si Constanta (cu exceptia DN 39/CT si autostrada A2), iar circulatia rutiera este restrictionata pentru autovehiculele…

- Zapada și vantul au inceut sa creeze probleme in municipiu, acolo unde pompierii de la ISU sunt tot mai solicitați, miercuri. In jurul pranzului, aceștia anunțau: ” Patru autoturisme au fost avariate, in ultima ora, in municipiul Giurgiu de copaci care s-au rupt din cauza vantului și a zapezii și au…

- Interventii ale pompierilor bucuresteni. 15 copaci au cazut iar mai multe autoturisme au fost avariate.In urma manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISU Bucuresti Ilfov a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 15 solicitari, pentru indepartarea copacilor cazuti pe carosabil…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN2B Buzau - Braila, in localitatea Caldarușa, pe fondul unei patrunderi pe contrasens, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 1 autobuz, un autoturism și un autocamion. Citește și: EXCLUSIV -…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN2B Buzau - Braila, in localitatea Caldarușa, pe fondul unei patrunderi pe contrasens, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 1 autobuz, un autoturism și un autocamion. Traficul este oprit pe ambele…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la Ferma Visani din Insula Mare a Brailei, la o instalatie de produs peleti din lucerna, in urma evenimentului fiind anuntate trei victime, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian.Citește…