Membrii personalului medical din Spitalul Judetean de Urgenta Braila care se afla in prima linie in lupta cu COVID-19 au primit duminica, zi in care ortodocsii sarbatoresc Floriile, cate un buchet de flori din partea Asociatiei Internationale a Politistilor - Regiunea 1 Braila, a politistilor, a jandarmilor, a militarii si a politistilor de frontiera.



Reprezentantii acestor structuri s-au deplasat la Spitalul Judetean de Urgenta si i-au aplaudat pe medicii braileni, cu girofarurile autospecialelor pornite si le-au oferit flori, in semn de recunostinta pentru efortul pe care il depun…