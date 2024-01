Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut, in vederea suspendarii dreptului de a conduce, 446 de permise, dintre care 74 pentru consum de alcool si 15 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, si au retras 207 certificate de inmatriculare. La nivelul structurilor de politie au fost semnalate 959 de posibile…

- Senatul a votat cu o majoritate de 100% legea care interzice redobandirea permisului auto timp de pana la zece ani șoferilor care au fost condamnați pentru ca au condus beți sau drogați. Din 101 voturi exprimate de parlamentari nici unul nu a fost abținere sau impotriva. Nici un act nu a mai trecut…

- Senatul a adoptat proiectul de lege prin care soferii condamnati ca au condus bauti sau drogati isi pierd dreptul de a redobandi permisul pe o perioada de pana la 10 ani. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Atenție! Legea a fost modificata: Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoaca un accident rutier soldat cu decesul unei persoane va fi pedepsit cu inchisoarea! Acesta este mesajul transmis de catre polițiștii rutieri tuturor șoferilor opriți in trafic in cadrul amplelor acțiuni…

- Ieri, polițiștii municipiului Timișoara au efectuat o razie ampla atat in zona periurbana, cat si in oras. In urma actiunii au fost acordate 166 de amenzi in valoare de aproape 50.000 de lei. Mai multi soferi au fost prinsi bauti la volan sau chiar sub influenta drogurilor. In intervalul orar 18.00-22.00,…

- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova transmite un mesaj in contextul cresterii numarului de soferi depistati in trafic sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Iata mesajul IPJ Prahova: „Fiti responsabili in trafic! Consumul de alcool scade capacitatea de reactie si de manevrare a autovehiculului,…

- Acțiunile pentru combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive continua pe drumurile naționale din județ La acest moment, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova desfașoara o acțiune pe Drumul Național 1, pe raza cartierului Nistorești. Obiectivele polițiștilor sunt in continuare…