Stiri pe aceeasi tema

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Circulatia bacurilor catre Insula Mare a Brailei este oprita din cauza vizibilitatii reduse, fiind asigurate doar urgentele medicale din aceasta zona, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. In cele 11 sate…

- Pe 28 august 1944, noaptea, dupa ce toata ziua de dinainte ”dezasamblasera” un tren german de 10 vagoane plin cu muniție de razboi, locuitorii Brailei au decis ca e cazul sa ”lucreze” și noaptea. Au venit cu faclii, ignorand praful de pușca impraștiat peste tot. Explozia a fost una incredibila: a ucis…

- Costin Andrei Oncescu, unul dintre pustii de aur ai informaticii romanesti, a fost admis la prestigioasa Universitate Oxford, din Anglia, acolo unde studiaza si sora sa. Tanarul a aplicat si pentru celebrele universitati Stanford, Harvard si Princeton, din SUA, de la care asteapta rezultatele. Costin…

- Patru dintre cei șase elevi care au reprezentat județul la etapa naționala a olimpiadei de astronomie și astrofizica, desfașurata la Gura Humorului, s-au intors acasa cu doua medalii de bronz și doua mențiuni de onoare. Trei dintre ei sunt „codreniști”, iar cel de-al patrulea este vasluian. Ieri au…

- Editia a XVI a a etapei nationale a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica ONAA s a desfasurat, in perioada 2 5 februarie 2018, la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, reunind 137 de finalisti din 29 de judete. Potrivit Ministerului Educatiei, specificul competitiei consta in faptul ca vizeaza…

- Elevul antrenorului Gheorghe Radu se afla in primul an la categoria tineret și a participat in aceasta saptamana, in municipiul Bacau, la o ampla acțiune de selecție in vederea completarii lotului național de box tineret. Campion național de juniori, Costel Ruța și-a demonstrat clasa in ringul…

- Luana Andrada Bel, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a fost medaliata cu argint la etapa naționala a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica, ce s-a desfașurat la Gura Humorului. Ediția a XVI-a a etapei naționale a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica…