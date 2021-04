Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, in urma aparitiei in mediul online a unor imagini cu o pisica schingiuita de doi copii, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Braila. „Biroul pentru…

- Politistii au deschis un dosar penal in cazul accidentului suferit, miercuri dupa-amiaza, de deputatul PNL de Vrancea Ion Stefan, in urma caruia acesta a suferit o fractura la gamba si fisuri la oasele faciale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Astazi, in jurul orei 14,00,…

- UPDATE – Politistii au deschis un dosar penal in cazul accidentului suferit, miercuri dupa-amiaza, de deputatul PNL de Vrancea Ion Stefan, in urma caruia acesta a suferit o fractura la gamba si fisuri la oasele faciale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Astazi, in jurul orei…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal si deruleaza investigatii pentru identificarea unei persoane care a decapitat doua pisici. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de uciderea animalelor,…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal si fac cercetari privind comiterea mai multor infractiuni, in urma incendiului produs, luni seara, la o fabrica de produse pe baza de petrol din comuna Colceag, incendiu in care doi oameni au fost grav raniti.

- Cazul barbatului vaccinat cu Moderna la rapel, in loc de Pfizer: Dosar penal pentru neglijenta in serviciu Dupa ce un barbat a fost vaccinat cu o doza de Moderna in loc de Pfizer, marti dimineata, la un centru de vaccinare din Targu Jiu, politistii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a deschis un dosar penal si efectueaza cercetari pentru identificarea persoanei sau persoanelor care, vineri seara, au vandalizat Monumentul Secuilor din Targu Mures, desenand pe acesta drapelul Romaniei, cu grafitti. "La data de 05 februarie a.c, politistii de…

- Polițiștii din Alba continua ancheta in cazul atacului cu ranga asupra unui barbat din Bistra, in noaptea de sambata spre duminica. Atacul s-a petrecut in fața unui local din localitate, care potrivit surselor alba24.ro, ar aparține rudei unui polițist din Campeni. La cateva secunde de la plecarea unui…