- Tribunalul Braila a respins vineri contestatiile depuse de PSD impotriva candidaturilor Aliantei PNL-Braila Noua la Consiliul Judetean, Consiliul Local Municipal (CLM) si la presedintia Consiliului Judetean."PSD a contestat candidaturile Partidului National Liberal pentru alegerile locale,…

- PSD Braila a contestat in instanta legalitatea listelor cu candidatii la Consiliul Judetean, Consiliul Local Municipal, la Primaria municipiului si la presedintia CJ depuse de PNL si de Alianta PNL-Braila Noua, termenul de judecare a contestatiei fiind fixat pentru vineri, 21 august.Social-democratii…

- Președintele Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, va susține o conferința de presa luni, 17 august 2020, de la ora 10:00, in fața Palatului Administrativ din Baia Mare. La eveniment vor fi prezenți, de asemenea, Dan Ivan, președintele USR Maramureș și candidatul Alianței USR PLUS la Primaria Baia Mare,…

- Alianța USR PLUS va depune luni, 17 august 2020, candidaturile pentru Consiliul Județean și pentru Primaria și Consiliul Local Baia Mare in prezența președintelui Uniunii Salvați Romania, Dan Barna. Acesta se va afla in Baia Mare pentru a-și arata deplina susținere pentru Vlad Emanuel Duruș ─ candidatul…

- Șefi din Consiliul Județean, primari, oameni politici și alte persoane fara vreo funcție in cele doua cluburi care s-au batut pentru un loc de liga a doua, Baia Mare și Comuna Recea, au fost in tribune la meciul de baraj (2-1, tur). Au fost peste 100 oameni, numarul maxim admis de FRF, informeaza GSP.ro.Azi,…

- Daniel Baluta, primarul Sectorului 4, va fi sprijinit in alegerile locale si de PPU (social-liberal) si de ALDE. Vineri, PSD si PPU (social-liberal), partidul fondat de Dan Voiculescu, au semnat oficial o alianta electorala pentru alegerile locale, la Sectorul 4. Din alianta va face parte si ALDE.

- La nivel declarativ, PSD și Pro Romania militeaza pentru o alianța de centru-stanga. Surse din ambele formațiuni au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca este greu de crezut in acest moment ca se va merge cu candidați comuni la alegerile locale, cel puțin nu pe o scara larga.Surse din Pro Romania…

- Cel mai recent sondaj CURS arata ca PNL si PSD se afla la o distanta de doar 5 procente. Liberalii se mentin la 32%, la fel ca in precedentul sondaj CURS, insa social-democratii au scazut de la 29% la 27%.Potrivit cercetarii sociologice realizate in perioada 14-29 mai, singura crestere se…