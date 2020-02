Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Pixabay) Cursurile școlare vor fi suspendate joi, in judeul Tulcea, din cauza codului portocaliu de vant și viscol, anunța ISU Tulcea. Toate școlile din județ vor fi inchise, cu excepția celor din municipiul Tulcea. De asemenea, in noaptea de 5 spre 6 februarie drumurile naționale și județene…

- Cursurile vor fi suspendate, joi, in școlile din Braila, Buzau, Calarași și Ialomița, din cauza viscolului și a vantului puternic, fiind anunțat cod roșu de vreme rea, informeaza Ministerul Educației.„In urma intrunirii Comitetului pentru Situații de Urgența, Inspectoratele Școlare din județele:…

- Toate unitatile de invatamant din judetul Calarasi sunt inchise joi, 6 februarie, ca urmare a avertizarilor de vreme severa. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Un troller a pus pe jar polițiștii și agenții SRI din Ramnicu Valcea. Trollerul a fost gasit in centrul orașului in apropierea Prefecturii, și a fost considerat, conform procedurilor, un colet suspect. Numai ca in interior se aflau doar cateva haine.Trollerul era abandonat langa un coș de gunoi și o…

- Comunicat. Prefectul Județului Arad, Gheorghe Stoian, a condus astazi o noua ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, convocata in vederea evaluarii la zi...

- Avand in vedere temperaturile negative din cursul noptii si al diminetii de astazi, 6 ianuarie 2020, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures recomanda cetatenilor sa nu se deplaseze afara fara manusi, caciula, fular, sosete groase. Persoanele cu afectiuni cardio-respiratorii reprezinta…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Mures a aprobat, joi, noua procedura de interventie in cazul incidentelor in care sunt implicate animalele salbatice, simplificand pasii care trebuie parcursi. "Procedura se refera la modul de actiune si modul de interventie a…