Cei doi frati din Braila care au fost retinuti, marti, dupa ce ar fi batut si violat o fetita de 10 ani, ademenind-o in locuinta unuia dintre ei, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Cercetati penal pentru comiterea infractiunii de viol, cei doi frati, in varsta de 20, respectiv 30 de ani, au fost retinuti pe ordonanta pentru 24 de ore si dusi apoi la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila cu propunere de arestare preventiva, instanta hotarand ca acestia sa fie arestati pentru 30 de zile. In noaptea de luni spre marti, politistii din…