Candidatul PSD, Ana Cornelia Macrineanu, a castigat alegerile pentru functia de primar al comunei Viziru, la o diferenta de peste 200 de voturi in fata candidatului PNL, Daniela Mariniuc, potrivit numaratorii paralele a partidelor politice. Ana Cornelia Macrineanu, viceprimar in functie, a castigat in trei din cele patru sectii de vot stabilite la nivelul comunei, respectiv in doua sectii din satul Lanurile si intr-una din Viziru, iar Daniela Mariniuc s-a detasat cu 30 de voturi intr-o sectie din Viziru. In comuna Viziru, cea mai mare din judetul Braila, pe listele permanente si complementare…