Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza o campanie de recrutare și selecție, pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel, pentru anul 2020, sunt disponibile 1.059 de locuri de rezervisti voluntari (maistri militari, subofiteri,…

- In contextul epidemiologic actual, creat de pandemia provocata de noul coronavirus SARS CoV 2, politistii militari din Fortele Navale marcheaza vineri, 15 mai, Ziua Politiei Militare prin zeci de misiuni executate in sprijinul structurilor M.A.I. in judetele Constanta, Tulcea si Braila, pentru verificarea…

- In acest an, inainte de a urca la munte, pastorii din Novaci, Gorj nu vor mai petrece, nu vor mai deschide porțile oaspeților din toata țara in a treia duminica a lunii mai, cum au facut de 53 de ani. Din cauza epidemiei de coronavirus, Festivalul pastoral „Urcatul oilor la munte” va avea loc on-line.…

- UPDATE 13:00 – De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.286 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 199 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru…

- UPDATE In urma cu puțin timp, managerul Spitalului Municipal Rm. Sarat a confirmat trasferul a 16 pacienți de la Spitalul Adjud. Potrivit deciziei inițiale, ar fi vorba despre pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare. Aceștia urmeaza sa fie evaluați. Potrivit unor surse, la Spitalul Rm. Sarat ar…

- O familie cu 8 membri, tatal si 7 copii, a ramas fara casa la inceputul lunii aprilie in urma unui incendiu in satul Țibanești, județul Braila. Preotul, prezent la stingerea focului si impresionat de drama familiei, impreuna cu un alt localnic, au hotarat sa o sprijine si sa ridice o noua locuinta,…

- Bulgaria a sarbatorit miercuri Ziua Fortelor Armate, denumita si Ziua Curajului, cu o parada militara, in pofida epidemiei de COVID-19, relateaza DPA. Cu acest prilej au avut loc, de asemenea, demonstratii aeriene si navale pentru celebrarea Sfantului Gheorghe, patronul fortelor armate. Din cauza masurilor…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.253 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 186 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…