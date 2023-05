Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi/funcții vacante in sistemul bugetar: •3 posturi referent – CREȘA BAIA MARE, BAIA MARE •1 ingrijitoare-ȘCOALA GIMNAZIALA DR. VICTOR BABEȘ BAIA MARE •1 inginer- ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA SOMEȘ-TISA – SISTEMUL DE GOSPODARIRE…

- A.J.O.F.M. Brila a comunicat numrul total de locuri vacante anunat de angajatori 526 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiinspectorvechime in domeniu 1 an studii superioare economice AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA BRAILACalea Ca...

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 310 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiisef serviciu EFCRUAAPvechime in specialitatea studiilor minim 5 ani studii superioare economice detinerea Certificatului de atestare a cunostintelor doband...

- i în aceast sptmân oferta de locuri de munc în Brila este slab. Doar 259 locuri vacante au fost comunicate de angajatori in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiimasinist la masini pentru terasamentevechime in domeniu minim 1 an studii medii permis auto cat...

- Saptamana aceasta, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 222 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 121 locuri de munca pentru: bucatar, manager departament, manager bucatarie, șofer de cisterna, brutar, patiser, muncitor in producția…

- Circa 10 800 de locuri de munca vacante au fost propuse cetațenilor din intreaga țara de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), transmite Moldpres. Potrivit instituției, in profil teritorial, cele mai multe locuri vacante sint inregistrate in municipiile Chișinau – 4 662, Balți…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 238 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiisef serviciu EFCRUAAPvechime in specialitatea studiilor minim 5 ani studii superioare economice detinerea Certificatului de atestare a cunostintelor d...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 1 martie a.c. a.c. avea in evidența un numar de 250 locuri de munca vacante, (conform tabel atașat), pe care le pune la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca. LOCURI DE MUNCA VACANTE…