Braiconf Brăila a avut pierderi de 1,35 milioane lei în primele nouă luni ale anului Compania a raportat o cifra de afaceri de 14,22 milioane lei in perioada ianuarie-septembrie, in scadere cu 48% fata de aceeasi perioada din 2020. ”Partea cea mai importanta a veniturilor o constituie cifra de afaceri realizata in cursul trimestrului III al anului 2021 in suma de 14.225.678,00 lei. Se cuprind aici veniturile din livrarea de produse la export si veniturile din comertul cu amanuntul obtinute de magazinele de prezentare si desfacere deschise de firma Braiconf”, se mentioneaza in raport. Infiintata in 1950, Braiconf pornea la drum cu un numar de 280 de angajati, ajungand la 3.600… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

