Stiri pe aceeasi tema

- Cele peste 19.000 de doze de vaccin Pfizer și Moderna folosite din care a fost realizat bradul de Craciun la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din București reprezinta deseuri medicale, dar nepericuloase, iar riscul biologic era zero, a declarat vineri coordonatorul campaniei nationale de…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, sustine ca dozele de vaccin din care a fost realizat bradul de la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor reprezinta deseuri medicale, dar nepericuloase, iar riscul biologic era zero. Seful Departamentului pentru Situatii de…

- Ca urmare a confirmarii prezenței tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ministrul Afacerilor Interne, Lucian…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, dupa ședința de la Palatul Victoria, ca nu a existat vreo discuție pentru introducerea certificatului verde in cazul accesului in biserica, infirmand zvonurile care aparusera. ”Nu s-a discutat introducerea certificatului verde la slujbe și procesiuni…

- Posibile masuri temporare „pentru limitarea raspandirii variantei Omicron” Alexandru Rafila. Foto: 163073 Realizator: La aceasta ora, la Palatul Victoria, este programata sa înceapa întâlnirea premierului Nicolae Ciuca cu principalii responsabili în gestionarea pandemiei…

- Cei doi pacienți confirmați cu varianta Omicron a SARS-CoV2 – o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt in stare foarte buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are simptome…

- Premierul Ciuca va avea duminica, la ora 11, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ședința vine ca urmare a…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut sprijinul cultelor religoase in gestionarea pandemiei de coronavirus in cadrul unei intalniri la care au participat reprezentanții a 17 din 18 culte din Romania, la Templul Coral din București.„Am cerut sprijinul cultelor pentru a putea salva cat mai multe vieți. Discuția…