Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Targoviștei, Cristian Stan, a anunțat astazi cand se vor aprinde luminițele de sarbatori in oraș. Momentul festiv avea loc in seara cand vine Moș Nicolae, la ora 18.00, in Piața Tricolorului, din centrul orașului. In aceeași seara se va deschide și Targul de Craciun, localizat atat in Piața…

- Dorian Popa a furat startul și a impodobit deja bradul. Artistul este cunoscut pentru alegerile sale de luxoase, așa nici simbolul de Craciun nu putea sa fie altfel. Celebrul cantareț a scos sume incredibile din buzunare pentru decorațiile casei. Cel din urma și-a facut un brad Lamborghini care cu siguranța…

- Primarul Ioan Turc a anunțat astazi ca beculețele se vor aprinde in Bistrița pe 30 noiembrie. Tot atunci se deschide și Targul de Craciun, iar cei mici vor avea parte de un spectacol. Angajații DSP Bistrița lucreaza de cateva zile la amplasarea luminițelor in oraș. In cadrul unei conferințe de presa,…

- Primarul Ioan Turc a anunțat astazi ca beculețele se vor aprinde-n Bistrița in 30 noiembrie. Tot atunci se deschide și Targul de Craciun și cei mici vor avea parte de un spectacol. Angajații DSP Bistrița lucreaza de zile bune la amplasarea luminițelor in oraș. In cadrul unei conferințe de presa, primarul…

- Evenimentul a ajuns la a V-a ediție și este programat sa se desfașoare vineri, 11 noiembrie, in Sala Mare a Palatului Culturii din Tirgu Mureș. Spectacolul cuprinde recitaluri ale unor artiști lirici recunoscuți, demonstrații de dans, dar și mult așteptatul vals pentru public. Peste scaunele salii mari…

- Primaria Bacau vrea sa cheltuiasca circa 416.000 de lei, pentru organizarea sarbatorilor de iarna 2022. Potrivit propunerii supuse aprobarii Consiliului Local, municipalitatea vrea sa organizeze un foc de artificii trase de la Insula de agrement, o zona de comerț ambulant și spectacole in Piața Tricolorului…

- Festivalul Zilele Bacaului 2022 se organizeaza in periada 14-16 octombrie, in Piața Tricolorului din centrul municipiului. Daca anul trecut Primaria a ținut sa boteze evenimentul „Oktoberfest Moldovenesc”, de data aceasta numele festivalului este „Zilele Municipiului Bacau”. Evenimentul va avea loc…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 15 decembrie, de la ora 19:00, „Regal Vienez", Concert extraordinar de Craciun. Pe aceeași scena vor urca artiști renumiți din mai multe țari, care promit o seara speciala publicului sucevean. Vor concerta Orchestra ...