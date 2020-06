Bradley Cooper poarta masca de protectie

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca s-au despartit in luna iunie a anului trecut, supermodelul Irina Shayk si actorul Bradley Cooper fac eforturi pentru a-si creste fetita impreuna. Cei doi au adoptat modelul de co-parenting pentru Lea, fetita lor in varsta de 3 ani. Ieri, Shayk a fost surprinsa de paparazzi in timp ce isi…

- Pandemia de coronavirus a venit cu o serie strica de reguli, iar printre acestea se numara și purtarea maștii de protecție, insa ce se intampla daca nu ai? Ei bine, iata ce a facut un celebru model la intrarea in magazin!

- Masca va deveni, de vineri, un accesoriu obligatoriu pentru mult timp de acum inainte. Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizica Al. I. Cuza din Iași, a explicat, la Digi24, cum pot fi sterilizate aceste obiecte de protecție in cuptorul cu microunde.

- Benjamin Hassan, in varsta de 25 de ani, si-a castigat celebritatea in lumea intreaga in ultimele zile, dupa ce a devenit primul jucator care disputa un meci de tenis purtand masca de protectie.

- Imaginile cu ministrul belgian al Justiției, Koen Geens incercand sa-și puna o masca de protecție au devenit virale pe internet. In timpul unei vizite facute in provincia Brabant, vicepremierul Belgiei a intampinat dificultați in momentul in care a fost nevoit sa-și puna masca, potrivit The Brussels…

- Daca ești confuz cu privire la purtarea maștii, stai liniștit, nu ești singurul. COVID-19 este o boala noua, despre care invațam din mers, in fiecare zi. Confuzia vine din faptul ca maștile au doua funcții: sa-l protejeze pe cel care o poarta și sa ii protejeze pe ceilalți. Protecție pentru purtator?…

- Pandemia de coronavirus nu pare sa o sperie prea mult pe soția lui Adrian Mutu, Sandra! Bruneta a ieșit din casa fara masca de protecție impreuna cu fiul ei, iar Paparazzii SpyNews.ro au surprins tot!