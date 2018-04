Incurcate sunt caile dragostei! Dupa desparțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a fost cuplat, de presa de peste Ocean, cu majoritatea femeilor singure de la Hollywood. Nicio idila insa nu s-a concretizat intr-o poveste de dragoste. Cel puțin pana acum… Se pare ca Brad Pitt este indragostit pana peste cap de noua lui iubita. Neri […] The post Brad Pitt vrea sa-i faca cunoștința Angelinei Jolie cu noua lui iubita appeared first on Cancan.ro .